І от зустрілося мені в інтернеті. Давно вже не дивуюся нічому у них там, бо брешуть, мов Сірко на Місяць. Це постійний стан душі рашиста. Але ми маємо бути озброєними проти них. Правдою.

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Ректор Державного академічного університету гуманітарних наук рф Днис Фомін-Нілов у 2020 році заявив, що спалених нацистами та колабораціоністами під час другої світової війни (він її як справжній російський історик "великой атечественной" кличе) сіл, цитую:

"... в базі даних по Білорусії понад 9 тис. На Україні це забута історія, штучно затерта в пам'яті, хоча документально підтверджених там понад 400 сіл. На території Росії це також втрачена історія. Тільки за попередніми оцінками, близько 10 тис. сіл було спалено нацистами та їхніми посібниками".

Тут все прекрасно. І те, що на рф має бути спалених сіл більше за всіх, а в Україні набагато менше та ще й українська влада має штучно "затирати". А от якщо на рф це теж "втрачена історія", то з іншимх причин, щоправда яких - великовчений московський "історик" уточнювати не став. Ну, і, звісно, НА Україні, як інакше.

Нацисти, звісно, злочинці світового масштабу. Вони дійсно палили, руйнували, убивали. Але ми мусимо знати, що і комуністи теж попрацювали добряче й не покладаючи своїх мозолястих рук.

Маємо знати, що з цих тисяч сіл більшість насправді знищено... "совітами", які спалювали та артилерією стирали їх з лиця землі разом з мешканцями. Нав-мис-но.

На фото - доповідна воєнного комісара штабу 8-ї гвардійської стрілецької дивізії старшого батальйонного комісара Погорєлова про знищення 50 населених пунктів під москвою запалювалими речовинами, вогнем артилерії та простим підпалом з 19 по 30 листопада 1941 року.

Це лише одна з сотень дивізій Червоної Армії. Лише за 11 днів. У багатьох дивізіях відповідно до таємного наказу тов. Сталіна, було створено спеціальні "смолоскипні команди" з числа "найбільш морально стійких та політично грамотних червоноармійців", які спалювали цілі села.

Те, що практикували більшовики, називається "тактика спаленої землі". З 1907 року вважається воєнним злочином.

Про це фото російським школярам не розскажуть. Їм розскажуть інший міф, повязаний з 8-ю гвардійською стрілецькою дивізією. Багато хто здогадається про що я, коли сказати, що в СРСР її називали "панфилівською" - по прізвищу командира, генерал-майора Панфілова.

Ще когось дивує, що нинішня московська пропаганда жахіття Бучі, Гостомеля, Ірпіня, Маріуполя приписує міфічним "українським радикалам"?