Командиры нас бросили, половина отряда – 'двухсотые': попавший в плен оккупант обратился к россиянам за помощью. Видео

Украинские военные взяли в плен еще двух российских оккупантов. Один из них рассказал, что командиры бросили их, а половина отряда уничтожена Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице телерадиостудии Минобороны Украины. Оба захваченных – из Новокузнецкого ОМОНа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пленному дали позвонить родным в Россию. Во время разговора он рассказал, что командование отобрало у бойцов телефоны, а уже о планах атаковать Киев рассказали уже на территории Украины.

Однако атаки не вышло, колонну уничтожили из гранатометов.

Видео дня

"Командиры предали нас и бросили. Из отряда никого не осталось. Мы заехали на Украину и там сказали, что будем на Киев наступать. Нас разбомбили из гранатометов. Было четыре машины, полегла половина отряда. Большие потери понесли. Я в плену в Украине, в Киеве нахожусь. Чудом выжил", – сказал оккупант.

Он попросил своего собеседника связаться с командованием в России, чтобы там звонили генералам и требовали прекратить убийства.

Также захваченный просит родню выходить на митинги и требовать прекращения российской агрессии.

"Братья украинцы хорошо ко мне относятся, дали воды попить, сникерс дали поесть", – добавил ОМОНовец.

В Минобороны Украины отметили, что на специальную горячую линию поступают сотни звонков от россиян, которые ищут своих близких.