Командирами поврежденных в Бердянске кораблей оказались предатели Украины: детали и новое видео точного удара

Командирами поврежденных в Бердянске кораблей оказались предатели Украины. Они перешли на сторону агрессора еще в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым и Севастополь.

В ВМС ВС Украины назвали точный удар украинских военных по вражеским кораблям, которыми командовали предатели, "кармой в действии". Там также показали фото одного из офицеров, изменивших присяге.

"Карма в действии: командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске – из числа предателей Украины. Командир БДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ", капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир ВДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский". Сегодня же все мы видели, как корабли сделали ноги из порта Бердянска", – написали в командовании украинских военно-морских сил.

Видео дня

Фото одного из предателей ВМС ВСУ опубликовали.

Там также рассказали о потерях оккупантов в результате отличной работы украинских воинов. На большом десантном корабле "Саратов" вспыхнул пожар и сдетонировал боекомплект. На "Новочерскасcке" погибли по меньшей мере 3 оккупанта и еще трое получили ранения.

"Вот, что бывает когда берешь на службу предателей. Они слабы, в 2014 году не устояли и взяли 30 серебряников, и сегодня благодаря их "профессионализму" у рашистов еще два БДК потеряли боеспособность. Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже какую-нибудь награду дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", – пообещали бывшим военнослужащим ВМС ВСУ украинские воины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле Бердянска украинские военные уничтожили десантный корабль РФ.

Впоследствии стало известно, что уничтоженный БДК "Орск" участвовал в оккупации Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!