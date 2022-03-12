'Командир полка пьяный, наши по городам долбят': откровения прозревшего оккупанта попали в сеть. Аудио

Вторгшиеся в Украину российские оккупанты продолжают признаваться, что именно они стреляют по мирному населению и уничтожают города. Их родные в ответ говорят, мол, после таких рассказов "уже начинают верить украинцам", и призывают сдаваться в плен.

В сети опубликовали откровения очередного прозревшего солдата армии РФ. Он среди прочего жалуется на пьяных офицеров и то, что его с товарищами "бросили, как пушечное мясо" (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

На записи российский военный по имени Сергей разговаривает, вероятно, со своей девушкой. Он говорит ей, что начальник штаба и командир полка "синие в дрызг", а колонна собирается ехать на Сумы.

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"Уже стоит второй час, х*й его знает, с чем и куда. Потому что во главе наш командир полка, на**й пьяный. Мы один раз уже так стояли и нас раз**ала авиация", – жалуется оккупант.

В ответ девушка отмечает: после его откровений "начинает верить украинцам", понимать, что все это правда и ей якобы "обидно". Солдат подтверждает, рассказывая о том, что от увиденных им украинских городов почти ничего не осталось.

"На**я, я не понимаю вообще. Причем наши его долбили", – признался военный из РФ.

Девушка призвала его сдаваться в плен: "Если будет какая-то ж*па – сдавайся в плен, они хотя бы живые".

Оккупант сам признался, что, по возможности, собирается бежать куда угодно. Он заявил, что готов добираться пешком, лишь бы не воевать.

"Я что, дол**еб, мясо пушечное что ли? Часть я тебе не рассказал, что за эти 15-ть дней было", – подчеркнул оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ обнародовала аудио перехваченного разговора оккупантов из РФ, пытавшихся захватить Киев через Бородянку. Один из них признался жене, что блицкриг провален, солдаты с нетерпением ждут ротации.

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