Командир Котенко со своим подразделением остановил продвижение врага, уничтожив колонны техники: он получил звание Героя посмертно

Командир девятого батальона "Винницкие Скифы" Сергей Котенко посмертно награжден званием Героя Украины. Ценой свое жизни военный уничтожил несколько колонн вражеской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Полковник держал оборону на одном из самих горячих направлений – на подступах к Запорожью – с первых дней войны.

"Благодаря его мужественным действиям и личной решительности уничтожены несколько колонн вражеской техники. Подразделение под его командованием нанесло большие потери живой силе противника и приостановило наступление российских захватчиков. Вместе победим!", – сказано в сообщении.

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"В это время младший брат отца Александр подписал контракт и тоже присоединился к службе. Но 7 марта он погиб под вражеским огнем оккупантов, папа тяжело переживал эту потерю. Когда мы прощались с дядей, узнали, что 9 марта погиб отец. Произошло это в Запорожской области. Он как раз передвигался по позиции, и в метре от него упал снаряд 152-миллиметрового калибра, от полученных ранений он погиб. Похоронили его вместе с братом. Звание Героя он заслужил, потому что до последнего берег своих подчиненных и мужественно боролся с врагом", – рассказал журналистам сын погибшего Ростислав Котенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воздушном бою с оккупантами героически погиб украинский летчик, подполковник ВСУ Вячеслав Ерко. Он успел катапультироваться, однако россияне расстреляли его в воздухе.