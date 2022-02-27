'Эта армия уже не отступит и не сдастся!' Белорусский командир в запасе призвал военных отказаться воевать с Украиной

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.

Видеообращение офицера, стоявшего у истоков формирования беларусской армии, было опубликовано на фоне информации о вступлении Беларуси в войну с Украиной на стороне России.

"Я решился записать первое в своей жизни видеообращение потому, что мои соотечественники, парни в голубых тельняшках - таких же, как всю жизнь носил я - сидят в лесу на границе с Украиной. И очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск, которые добывали многие поколения десантников. И возможно далеко не все вернутся на родину живыми", – начал свое обращение офицер.

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Он напомнил беларусским военным о том, что за всего за три дня после начала вторжения в Украину, российские оккупационные войска понесли колоссальные потери, сравнимые с теми, которые несли россияне в течение двух лет первой войны в Чечне.

"Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется уже тысячами. Пленных - сотнями. Ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты. На настоящий момент не удалось взять ни Киев, ни один из областных центров. Российская армия уже достаточно измотана. А украинцы, выдержав самые трудные 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира - и моральную, и поток военно-технического имущества. И самое главное - увидели, что напали на них обыкновенные смертные люди, перестали бояться, почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся", – предупредил Сахащик своих побратимов-армейцев в Беларуси.

Он призвал беларусских военных не верить в ложь пропагандистов, а включить рассудок и проанализировать реальную ситуацию.

"Россияне просто стали жертвами своих же пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом-солью, как освободителей. Но вы-то уже все знаете. Хоть вам и запрещают иметь смартфоны, но вы-то пока на родине, в контакте с родными и с друзьями. И имели время все оценить и осмыслить. У кого-то есть сомнения, что ваш вход в Украину будет лучше новогоднего штурма Грозного в 1995 года?" – задал риторический вопрос подполковник Сахащик.

Офицер также подчеркнул: Украина никогда не была врагом для Беларуси. И никогда ей не угрожала. А за участие в преступлении, которое прямо сейчас совершают в отношении Украины Путин и Лукашенко, беларусским военным придется отвечать - и перед законом, и перед своим народом, и перед собственной совестью.

"Любому здравомыслящему человеку должны быть понятны, как минимум, три вещи. Первое: Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас. Второе: никаких "наркоманов", националистов в украинской власти нет. А если бы и были - они были избраны на свободных демократических выборах. Третье: никаких правовых оснований вторгаться на территорию Украины у белорусских вооруженных сил нет. Тем более, что это прямо запрещает действующая конституция. Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, свой дом, свою семью. Вы не добудете в этом конфликте славы - а только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего беларусского народа на десятилетия", – предупредил Сахащик.

Офицер обратился к тем, кто прямо сейчас на границе с Украиной ожидает приказа для начала вторжения.

"Братишки! Найдите способ не участвовать в этом грязном деле. Отцы-командиры, вы сможете жить с тем, что положили пацанов ни за что?! Как вы будете смотреть в глаза матерям, которые отдали вам своих сыновей?" – призвал он.

Также он призвал своих бывших коллег остановить бессмысленную бойню и готовящееся военное преступление, которое замарает руки беларусских военных кровью, оправит беларусским матерям тысячи гробов и лишит беларусских детей будущего

"Отдельно обращаюсь к людям, от которых зависит очень много: к военачальникам с большими звездами. Для многих из вас я был командиром, наставником, другом. В моей памяти вы остались как порядочные, ответственные, инициативные военные руководители, способные быстро ориентироваться в сложной обстановке, грамотно и глубоко анализировать ситуацию, просчитывать последствия тех или иных решений. Парни, в конце концов, это ваши прямые функциональные обязанности. Именно для этого родина столько лет вас растила. Как бы на вас не давили - совершите настоящий мужской поступок: примите верное решение, наберитесь гражданского мужества, не отправляйте пацанов на бойню! Иногда высший подвиг - просто сказать "Нет!". И войти в историю как человек, спасший жизни сотен, а может и тысяч людей. И отношения с братским народом. И даже если вас сейчас уволят - поверьте: вы будете героями! Честь имею!" – завершил обращение Сахащик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днем 27 февраля стало известно, что Лукашенко приказал отправлять в Украину войска.

Беларусские оппозиционеры, которые нашли в Украине спасение от репрессий, развернутых режимом против них в родной стране, призвали соотечественников не допустить свершения международного преступления и блокировать дороги прохождения войск.

В то же время, из Беларуси начали поступать сообщения, что из страны в направлении Украины вылетели истребители. По данным разведки, запланирована высадка десанта на Киевщине и Житомирщине.

Чуть позже в Генеральном штабе Украины заявили, что Беларусь стала еще одним центром концентрации оккупационных войск РФ.

К вечеру 27 февраля подтвердилась информация о том, что к беларусской границе оправилась украинская делегация: там должны начаться переговоры между Украиной и Россией.