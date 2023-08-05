Команда "HELPER Украина" формирует большую помощь пожилым людям и призывает приобщиться неравнодушных
Команда "HELPER Украина", которая почти 10 лет занимается благотворительностью, формирует большую помощь пожилым людям.
Об этом говорится на сайте организации. В мирные времена организаторы занимались поддержкой детей из социально незащищенных групп, детей и людей с инвалидностью, пожилых людей.
С первого дня войны команда делает все возможное, чтобы помочь людям. Волонтеры призывают всех неравнодушных приобщиться к добрым делам.
Пока команда приглашает приобщиться к большой помощи пожилым людям.
Поддержать пожилых людей вместе с командой "HELPER УКРАИНА" можно ЗДЕСЬ
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