Команда 'HELPER Украина' формирует большую помощь пожилым людям и призывает приобщиться неравнодушных

Команда "HELPER Украина", которая почти 10 лет занимается благотворительностью, формирует большую помощь пожилым людям.

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Об этом говорится на сайте организации. В мирные времена организаторы занимались поддержкой детей из социально незащищенных групп, детей и людей с инвалидностью, пожилых людей.

С первого дня войны команда делает все возможное, чтобы помочь людям. Волонтеры призывают всех неравнодушных приобщиться к добрым делам.

Пока команда приглашает приобщиться к большой помощи пожилым людям.

Поддержать пожилых людей вместе с командой "HELPER УКРАИНА" можно ЗДЕСЬ

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