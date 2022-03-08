Колонна с гуманитарной помощью Мариуполя временно остановилась из-за боевых действий

Из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов. Об этом в эфире канала Украина24 генеральный директор Запорожсталя Александр Мироненко.

"Сейчас из Запорожья вышла колонна из 30 автобусов и 8 фур с гуманитарной помощью, лекарства, продукты питания. Эта колонна по состоянию на сейчас на час назад находилась в городе Орехов, но за городом начались боевые действия и сейчас координаторами колонны из областной государственной администрации Запорожской и Донецкой областей принимается решение о дальнейших действиях: возвращать колонну или подождать, пока завершатся боевые действия и следовать дальше в Мариуполь", - отметил Александр Мироненко.

Видео дня

Напомним, для эвакуации мирного населения и доставки гуманитарного груза в Мариуполь необходим "зеленый" коридор и режим тишины. Вчера эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла выехать за пределы Мариуполя из-за мощных обстрелов города. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Метинвест еще несколько дней назад сформировал колонну с продовольствием и необходимыми вещами для жителей Мариуполя, однако из-за постоянных обстрелов груз так и не может быть доставлен.