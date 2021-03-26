В Украину ворвется потепление: народный синоптик дал подробный прогноз на всю весну и начало лета

Уже с понедельника, 29 марта, в Украине существенно потеплеет. И хоть в последние дни месяца местами могут быть дожди, температура воздуха при этом прогреется до +13 градусов.

Ближе к середине апреля будет до 18-20 градусов, затем температура продолжит повышаться. При этом в отдельные дни ожидаются сильные дожди.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань, дав также прогнозы погоды на Пасху и майские праздники. Приводим далее его прямую речь.

Почему в марте не дождались настоящей весны?

Мартовский холод спровоцирован нерастаявшим снегом. Солнечное тепло идет только на расставание снега и отмерзание земли, а на прогрев воздуха уже не хватает. На ночных температурах тоже пелена холода.

Но таяние снега заканчивается в первую неделю апреля, а до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. Дождь возможен 28-30 марта, как раз тогда должен подойти еще один циклон.

Какой погоды ждать в апреле?

Первая неделя апреля будет более-менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до 13-15 градусов, а к 9-10 апреля продвинется еще где-то до 16-17 градусов. Правда, через день будет резкое похолодание и дневная температура дойдет до 8-10 градусов. Ночная же в этот период будет опускается до 3-4 тепла.

После 12-го апреля начнется медленный подъем и к 19-20 числу воздух прогреется до 18-20 градусов. Потом опять похолодает и так будет всю Вербную неделю аж до Пасхи. Возможны также дожди и ветры.

Первого апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа пройдут более обильные дожди, 15-16 нас ждут еще более сильные осадки, и 21-22 апреля дожди возобновятся.

15-16 апреля в Украине пройдут сильные дожди

Какой будет погода на Пасху (2 мая)?

Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в первую десятидневку мая будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла. Так будет продолжаться до 13 мая. Потом резко потеплеет и уже к 18-19 мая дойдет до 22-24 градусов.

До конца месяца добавится еще 3-4 градуса – в целом будет около 25-27 тепла. 8-9 мая возможен дождь, а вот после 22 числа дождя уже не предвидится.

Но какого бы числа не отмечалась Пасха, на 5-й, 17-й и 33-й день после нее всегда идут волны похолодания.

До конца мая прогнозируется около 25-27 тепла

Июнь не будет жарким

Лето будет вполне нормальным. Июнь в центре Украины будет прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, а вот после 12-го она опустится до 22-25 градусов. Такая погода будет держаться до конца июня.