"Когда россияне бежали, тут был Армагеддон!" Как пережила оккупацию Бородянка: фото страшных разрушений

Инфраструктура пгт Бородянка во время боевых действий была практически полностью уничтожена – этот населенный пункт испытал, наверное, самые страшные разрушения на территории Киевской области. О количестве погибших рано судить, но, глядя на уничтоженные после бомбежки высотки, понимаешь – жертв будет много.

Руководитель отдела расследований OBOZREVATEL Анна Молчанова побывала в освобожденном поселке, на улицах которого лежат неразорвавшиеся снаряды и стоит подбитая российская техника. Подробнее о том, что пережила Бородянка, – читайте в первой части репортажа.

Из-за ограничений на публикацию информации во время военного положения в этом материале не будут названы улицы, объекты и подразделения наших военных, которые сейчас находятся в Бородянке, а для части фото и видео время придет только после окончания войны.

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За месяц оккупации Бородянка по полной испытала на себе страшную "любовь" россиян.

"Первые дни, когда проходили колонны, они (российские военные. – Ред.) расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома, не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огонь", – рассказал OBOZREVATEL и.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

Затем россияне стали бомбить Бородянку с воздуха.

"Первый авиационный удар пережил именно наш поселок. Были сброшены бомбы на девятиэтажные дома. И те, кто находился в подвалах, оказались заживо погребены. Мы сразу пытались откопать их. Но затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей", – вспоминает Ерко.

По его словам, во время оккупации из Бородянки эвакуировать удалось минимальное количество местных жителей: "Так называемый зеленый коридор, когда мы впервые его добились, действовал не с 9:00 до 15:00, а 1 час 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната".

Страшно представить, сколько мирных жителей стали жертвами войны.

"Ежедневно мы достаем погибших здесь героев на нашей территории. Работает штаб. Ведутся работы по разминированию, потому что многие дома заминированы. И есть уже один несчастный случай: человек, который пытался разминировать, – подорвался", – говорит поселковый голова.

В Бородянке работают несколько спецгрупп по разминированию. На улицах лежит много неразорвавшихся снарядов – от "Смерча" и "Урагана". Опасные, смертоносные "подарки" России.

Налаживаются работы по восстановлению разрушенных линий электроснабжения, протяженность которых измеряется километрами.

Многие газопроводы среднего и низкого давления перебиты. В поселке также отсутствует связь.

Разрушена практически вся инфраструктура. Специалисты ищут дома, которые еще можно восстановить. А по улицам ходят патрули – отлавливают мародеров.

О том, что пришлось пережить в оккупации, OBOZREVATEL рассказала жительница Бородянки – учительница лицея.

По ее словам, когда в поселок вошли россияне, она не могла сосчитать, сколько ехало их техники. "Много! Это был такой ужас. Очень страшно было в первые дни, но потом мы привыкли. Не то что привыкли, а было такое состояние… отупения. Было уже все равно, что с нами случится", – рассказала Ольга (имя изменено. – Ред.).

В их пятиэтажке оставалось всего несколько человек, в том числе и старики: "Одна бабушка вышла – и до сих пор ее не могут найти".

Российские военные приходили в квартиру к учительнице и ее сестре шесть раз.

"Сначала – четверо пришли. Ходили по всем домам, проверяли – где остались люди. Мы затаились, не открыли. В следующий раз подумали, что стучится сосед, а на пороге увидели российских военных. Они спрашивали, русские ли мы, почему не эвакуировались и вообще "бабы две, не боитесь?" – рассказывает она.

По словам учительницы, к этому времени их дом уже серьезно пострадал от обстрелов, вылетели стекла, и они с сестрой спали в коридоре. Измученные женщины приготовились к худшему, но пронесло.

"Оккупанты увидели в квартире фотографию отца в военной форме и сразу произнесли: "О, офицер! Это ваш муж?" Сестра не растерялась, объяснила, что это наш папа. Он, кстати, был русским. Хорошо, что всего этого не увидел", – поделилась Ольга.

Потом, по ее словам, приходили якобы и башкиры, и солдаты другой национальности. Эти уже искали, чем поживиться, – занимались мародерством в домах местных жителей: "Забирали ценности – технику, деньги, украшения. Обшарили и все машины, гаражи – сливали бензин. Соседи рассказывали, что русские солдаты просили у них еду".

Оккупанты не разрешали местным жителям выходить из квартир: ни готовить еду на улице, ни хоронить на кладбище погибших.

"Знакомые закопали двух своих родственников прямо в саду возле дома", – рассказывает Ольга.

А последняя "порция" россиян, по словам учительницы, позволила поставить четыре кирпича во дворе и варить еду. Если бы не это, люди бы просто не выжили.

"Тогда соседка побежала искать, может, у кого еще не сильно завонялось мясо. Но как смотришь на этот суп и…", – Ольгу передергивает.

Когда началась бомбежка, они с сестрой находились в квартире: "Дом как затрясло – два кота сразу наповал. Один умер от разрыва сердца, второго отбросило взрывной волной… Я только успела сестре крикнуть, чтобы она спряталась в ванной. Потом мы убежали в подвал".

Сейчас, по словам Ольги, ее сестра очень больна – простудила почки. Из-за сильнейших обстрелов женщины провели в укрытии шесть дней – спали на досках. А потом не выдержали, вернулись в квартиру: "Подумали: будь что будет".

Учительница говорит, что страху натерпелись на всю жизнь. Запомнился ей и тот день, когда российские военные отступали из Бородянки.

"Когда они бежали, тут был такой Армагеддон! Они то туда ехали, то из Макарова сюда. Они метались, не знали, куда бежать. Начали палить изо всего – из ГРАДов, еще чего-то… Отступая, взорвали наш мост. Было очень страшно, я даже не могу передать, насколько", – поделилась пережитым Ольга.

Женщина не может сдержать слез – не понимает, как дальше жить.

"Сейчас сидим с сестрой в полуразваленном доме, соседние квартиры разрушены, мы не знаем, куда деваться. Люди, у которых есть транспорт, есть мужчина в семье, потихоньку уезжают. А нам некуда", – плачет Ольга.

Учительница уже обратилась к исполняющему обязанности головы поселка, тот пообещал, что после разминирования дом осмотрят и скажут, подлежит ли он восстановлению, а пока якобы отселят. Но куда – неизвестно.

По улицам Бородянки потерянно ходят немногочисленные местные жители. Часто останавливаются и с болью смотрят на разрушенные здания.

Возродится ли поселок – этим вопросом задается каждый местный. Но забыть произошедшее точно не сможет никто – как и простить.

Продолжение следует…