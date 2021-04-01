Неблагоприятные дни в апреле: даты и что нельзя делать
Каждый месяц бывает несколько не особенно удачных периодов и зависит это от фаз Луны. В течение апреля неблагоприятных дней будет 13.
В указанных промежутков времени не следует планировать начало поездок, важных покупок и встреч, заключать договоры и подписывать бумаги. Об этом написала в Facebook ведический астролог, рунолог и таролог Ирина Гальская.
С 1 по 2 апреля Луна будет в Скорпионе, поэтому еще за день до и после этого явления будет ощущаться его влияние. Эмоциональный период, возможна физическая слабость, нервозность.
14 апреля состоится переход Солнца из знака Рыбы в знак Овна. Это неблагоприятный день для начинаний.
27 апреля, а также за день и после, будет полнолуние. Это эмоционально нестабильный период.
Неблагоприятные дни апреля
1 апреля 08:30
5 апреля с 00:29 до 23:49
10 апреля с 01:58
11 апреля весь день
12 апреля до 05:30 (день поминания умерших предков –
благоприятны духовные практики и замаливание грехов рода)
15 апреля с 12:57
16 апреля до 15:36
20 апреля с 22:13
21 апреля до 22:05
25 апреля с 13:43
26 апреля до 10:15
29 апреля с 19:40
30 апреля до 16:40
Лунный календарь: убывающая луна с 29 марта по 11 апреля, новолуние 12 апреля, растущая луна с 12 апреля по 26 апреля, полнолуние 27 апреля, убывающая луна с 28 апреля по 11 мая.
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