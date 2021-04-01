Неблагоприятные дни в апреле: даты и что нельзя делать

Каждый месяц бывает несколько не особенно удачных периодов и зависит это от фаз Луны. В течение апреля неблагоприятных дней будет 13.

В указанных промежутков времени не следует планировать начало поездок, важных покупок и встреч, заключать договоры и подписывать бумаги. Об этом написала в Facebook ведический астролог, рунолог и таролог Ирина Гальская.

С 1 по 2 апреля Луна будет в Скорпионе, поэтому еще за день до и после этого явления будет ощущаться его влияние. Эмоциональный период, возможна физическая слабость, нервозность.

14 апреля состоится переход Солнца из знака Рыбы в знак Овна. Это неблагоприятный день для начинаний.

27 апреля, а также за день и после, будет полнолуние. Это эмоционально нестабильный период.

Неблагоприятные дни апреля

1 апреля 08:30

5 апреля с 00:29 до 23:49

10 апреля с 01:58

11 апреля весь день

12 апреля до 05:30 (день поминания умерших предков – благоприятны духовные практики и замаливание грехов рода)

15 апреля с 12:57

16 апреля до 15:36

20 апреля с 22:13

21 апреля до 22:05

25 апреля с 13:43

26 апреля до 10:15

29 апреля с 19:40

30 апреля до 16:40

Лунный календарь: убывающая луна с 29 марта по 11 апреля, новолуние 12 апреля, растущая луна с 12 апреля по 26 апреля, полнолуние 27 апреля, убывающая луна с 28 апреля по 11 мая.

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