Ко Всемирному дню беженцев: новые истории вынужденных переселенцев в музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Сегодня – Всемирный день беженцев. Он признает мужество и силу людей, вынужденно покинувших свои дома и выстраивающих жизнь в новых условиях. В музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова есть тысячи историй беженцев и переселенцев. Их объединяют не только общая потеря, но и надежда: на победу и возвращение.

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Каждая история поражает. Кто-то из наших героев смог выжить в подвале без света, еды, связи, газа и воды. Кто-то выбирался из плена или с временно оккупированной территории, пройдя фильтрационные лагеря. Кто-то под обстрелами вывез свою семью.

А еще каждая история — о невероятной воле к жизни и капельке чуда. К примеру, в машине Людмилы россияне нашли гильзы от охотничьего ружья ее мужа и взяли ее в плен, как снайпершу. Держали в холоде и тьме, издевались. Сейчас Людмила нашла убежище в Канаде. Ее история здесь.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.