Ко дню памяти украинцев, которые спасали евреев, мемориал 'Бабий Яр' откроет символическую синагогу. Фото

14 мая, ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет в Бабьем Яру символическую синагогу – место для размышлений и молитвы. В официальной церемонии открытия примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказали в пресс-центре учреждения, на мероприятии будут присутствовать Праведники народов мира и их родственники, официальные лица государства, дипломаты, религиозные лидеры всех конфессий, культурные и общественные деятели.

А также: основатель и президент французской организации "Яхад-ин Унум", главный стратег и глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", римско-католический священник, отец Патрик Дебуа и архитектор, профессор Базельского университета, автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яру Мануэль Герц.

Символическая синагога – место для размышлений и молитвы – расположена на небольшом участке позади памятника "Менора" у склона оврага, который традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

Синагогу в виде книги спроектировал архитектор Мануэль Герц. Конструкторские и художественные работы выполнили украинские механики, инженеры и художники.

Высота сооружения – 11 метров. Подобно книге она открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Она изготовлена из столетней древесины дуба, который собирали из старых заброшенных сооружений из разных уголков Украины.

Потолок символической синагоги украшен узорами в виде карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года. Также конструкция оснащена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог Западной Украины – в Ходорове и Гвоздце, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

Добавим, в этом году 14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Соответствующую официальную дату установила отдельным постановлением Верховная Рада в начале 2021 года.

Украина среди всех стран – на 4-м месте по количеству Праведников народов мира. Только по официальным данным Яд Вашем, сегодня 2659 украинцев получили звание "Праведников народов мира". Из них живы 18 человек. Украинцев, которые спасали евреев, было значительно больше.