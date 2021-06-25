Клубничная луна взошла над Землей: невероятные кадры последнего суперлуния 2021 года
Первое полнолуние после июньского солнцестояния украсило небо в ночь с 24 на 25 июня. Месяц подарил жителям планеты еще одно невероятное по своей красоте явление – так называемое "Клубничное суперлуние".
Это последнее суперлуние этого года. Его название не связана с цветом Луны и на самом деле цвет июньского полнолуния не выглядит красным или розовым, он больше к золотому. Дело в том, что наши предки дали имена полнолуниям из-за поведения животных, растений, или из-за погодных условий во время полнолуния, а мы до сих пор используем эти имена (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Клубничной Луну назвали индейцы Северной Америки, потому что обычно это полнолуние приходится на период сбора урожая клубники.
В июньского полнолуния есть и другие названия, например, Розовая Луна, символизирует период сбора роз в Европе, и Жаркая Луна, которую называют так из-за начала жаркой погоды в Северном полушарии.
Но несмотря на то, что названия различаются, мы все можем согласиться с тем, что июньское полнолуние – невероятное зрелище. И называя его клубничным или розовым, с одинаковым восторгом можем наслаждаться его видом.
В сети выложили фото и видео этого красивого природного явления.
Клубничная Луна в небе над Буэнос-Айресом (Аргентина).
Клубничная Луна в небе над Тегераном (Иран).
Ранее OBOZREVATEL писал, как увидеть последнее суперлуние 2021 – Клубничную луну, которая взойдет над миром 24 июня.