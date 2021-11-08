Кличко поздравил Шевченко с новым этапом в футбольной карьере: немного грустно, но любим и поддерживаем

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с "новым этапом в футбольной карьере" – специалист возглавит итальянскую "Дженоа". В то же время глава столицы выразил грусть из-за того, что Шева сегодня – не в украинском футболе.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram. Кличко подчеркнул, что уверен в том, что Шевченко все удастся на новом месте.

"Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе... Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину!" – написал Кличко.

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Напомним, что авторитетный журналист Джанлуки Ди Марцио сообщил, что о назначении 45-летнего украинца будет объявлено в ближайшее время. Андрей Шевченко возглавит играющий в Серии А итальянский "Дженоа". Сам клуб из Генуи сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.

Уже в понедельник, 8 ноября, Шевченко прибыл в Италию. Уже во вторник, 9 ноября, он приступит к работе со своими новыми подопечными.