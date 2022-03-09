Кличко посетил городскую больницу №7, принимающую раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля

Виталий Кличко посетил городскую больницу №7, которая стала опорным госпиталем для приема и спасения жизни раненых – военных и мирных жителей – из близлежащих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои. Об этом он написал в своем Telegram-канале и опубликовал видео из больницы.

"В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и в другие медучреждения столицы для дальнейшей реабилитации. Персонал – почти 80 медиков, живут все время на работе", – сообщил Кличко.

Он отметил, что почти две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами.

"Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их, – сказал мэр. – Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками. Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим!" – подчеркнул Виталий Кличко.