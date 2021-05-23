Мэр Киева Виталий Кличко получил премию "Человек года-2020". Ее политику присудили в номинации "Городской голова года".

Церемония награждения состоялась 22 мая в Национальной опере Украины. Об этом сообщили в КГГА.

"Эта премия – стимул для меня. Стимул двигаться вперед, в дальнейшем изменять Киев, делать его комфортной европейской столицей", – сказал Кличко.

Это уже вторая его награда "Человек года". В 2004 году он победил в номинации "Спортсмен года". Также в 2010 году Виталий и его брат Владимир получили в рамках премии "Человек года" награду "Гордость Украины", которой отмечают выдающихся людей.

Напомним, "Человек года" – общенациональная программа, во время которой Высший Академический Совет избирает лидеров независимой Украины. Личностей, которые своим профессионализмом и талантом демонстрируют всему миру достижения украинского народа. Нынешним символом премии стал животворный огонь Прометея.

За более чем двадцатилетнюю историю программы обладателями титула "Человек года" стали более 420 победителей в персонифицированных и корпоративных номинациях. Среди них Леонид Каденюк, Богдан Ступка, Руслана, Сергей Бубка, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Александр Усик и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Кличко на награду также претендовали мэр Ужгорода Богдан Андриив и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.