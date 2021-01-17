Три знака зодиака, которые получат много денег в 2021-м
Год Белого металлического Быка, который начнется 11 февраля, для представителей большинства знаков восточного гороскопа обещает быть гораздо лучшим в плане финансов, чем предыдущий. Но среди них несколько счастливчиков, к которым это животное будет более склонным и которое позаботится об улучшении их финансового состояния.
Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она отметила, что во всех сферах будет неплохо чувствовать себя хозяин года – Бык. И в личной жизни, и в работе, и в финансах ему будет везти, но это не значит, что он все время будет бездельничать, нежась на травке, а деньги на него будут сверху падать.
На самом деле, Быку хорошо, когда он работает и чего-то добивается. Вот и в этом году, хотя и работы будет много, но она будет достойно оплачиваться, да еще и личная жизнь налаживается.
А вот Крысе, по словам Соломки, можно и отдохнуть немного после напряженного 2020 года, и она может себе это позволить. И ей просто будет везти в бизнесе и финансах, которые благодаря усердию и различным благоприятным обстоятельствам будут развиваться и приумножаться. Вроде бы ничего особенного и делать не нужно, а Крыса всегда оказывается в нужное время и в нужном месте. В результате – закрома полны зерна, а банковские счета – денег.
Настоящий деньгопад светит Петуху, у которого появляются великолепные возможности значительным образом пополнить свой бюджет, лишь бы хватило фантазии куда эти деньги пристроить: чтобы и в пользу пошли, и умножались. Тем более, что суммы будут весьма значительными, поэтому можно уже подумать и об инвестициях, а не только об удовлетворении своих желаний.
Доходами может похвастаться и Кабан, проекты которого могут оказаться настолько финансово успешными, что он в этом году может решиться и на серьезные приобретения типа покупки недвижимости, и на решение других глобальных имущественных вопросов. Ну и между делом еще и наслаждаться различными приятными жизненными бонусами, которые можно купить за деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.
Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.