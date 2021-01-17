Три знака зодиака, которые получат много денег в 2021-м

Год Белого металлического Быка, который начнется 11 февраля, для представителей большинства знаков восточного гороскопа обещает быть гораздо лучшим в плане финансов, чем предыдущий. Но среди них несколько счастливчиков, к которым это животное будет более склонным и которое позаботится об улучшении их финансового состояния.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она отметила, что во всех сферах будет неплохо чувствовать себя хозяин года – Бык. И в личной жизни, и в работе, и в финансах ему будет везти, но это не значит, что он все время будет бездельничать, нежась на травке, а деньги на него будут сверху падать.

На самом деле, Быку хорошо, когда он работает и чего-то добивается. Вот и в этом году, хотя и работы будет много, но она будет достойно оплачиваться, да еще и личная жизнь налаживается.

А вот Крысе, по словам Соломки, можно и отдохнуть немного после напряженного 2020 года, и она может себе это позволить. И ей просто будет везти в бизнесе и финансах, которые благодаря усердию и различным благоприятным обстоятельствам будут развиваться и приумножаться. Вроде бы ничего особенного и делать не нужно, а Крыса всегда оказывается в нужное время и в нужном месте. В результате – закрома полны зерна, а банковские счета – денег.

Настоящий деньгопад светит Петуху, у которого появляются великолепные возможности значительным образом пополнить свой бюджет, лишь бы хватило фантазии куда эти деньги пристроить: чтобы и в пользу пошли, и умножались. Тем более, что суммы будут весьма значительными, поэтому можно уже подумать и об инвестициях, а не только об удовлетворении своих желаний.

Доходами может похвастаться и Кабан, проекты которого могут оказаться настолько финансово успешными, что он в этом году может решиться и на серьезные приобретения типа покупки недвижимости, и на решение других глобальных имущественных вопросов. Ну и между делом еще и наслаждаться различными приятными жизненными бонусами, которые можно купить за деньги.

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