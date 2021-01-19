Китайский гороскоп для Дракона на 2021 год: начинается новый период

Для тех, кто родился в год Дракона, 2021-й обещает быть бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков, с которыми придется как-то бороться. На помощь могут прийти различные способы утихомирить свой бурный характер, в частности медитативные или дыхательные практики.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Драконов (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) на 2021-й. По ее словам, представителей знака будет тянуть к чему-то новому и неизведанному, захочется узнать новый мир, постичь новые горизонты, попробовать все, к чему дотянутся руки и пытливый ум.

В личной жизни, как отметила тарологня, все обещает сложиться замечательно, особенно, если вы с вашими партнерами заниматься общим делом или увлечены одним проектом. И это может быть вопрос жилья, которое вы можете решить вдруг построить или отремонтировать.

Зима будет периодом получения новых знаний, тренировки умений и получения нового опыта. Вы не будете спокойно сидеть на месте, а отправляетесь на поиски чего-то нового. Впрочем, вам и искать ничего особенно не придется, все самое интересное именно пойдет вам в руки, откроются новые возможности.

Весной стремление найти новые знания и впечатления усилится и может перейти в стадию накопления мастерства и первых заработков. Не все, конечно, вам удается сразу, но уже появляются люди, которые готовы вам платить за вашу экспертность.

Теплое время года будет привлекать вас не столько отдыхом, сколько возможностью что-то строить, отремонтировать или навести порядок на вверенной территории. И вы охотно организуете какие-то ремонтные работы.

Осенью вы будете подводить итоги своих поисков и испытаний, и это могут быть очень существенные результаты, в том числе и финансовые. Заинтересоваться вами и вашими проектами могут люди из-за границы и различные международные организации.

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