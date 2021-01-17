Китайский гороскоп на 2021-й: чего ждать тем, кто родился в год Кота

Для тех, кто родился в год Кота, 2021-й станет достаточно успешным периодом – в противовес от прошлого, появится гораздо больше возможностей и предложений. Улучшаться дела как в личной жизни, так и в работе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Котов на 2021 год (1951, 1963 1975, 1987, 1999, 2011). По ее словам, работа для представителей знака станет не просто номинальной (чтобы какая-то была), а превратится в источник неплохих заработков.

Особые успехи ожидают тех, кто занимается информацией и знаниями, новыми направлениями в современных технологиях.

Впрочем, таролог отметила, что холодное время лучше пересидеть в одиночестве, или по крайней мере, контактируя с небольшим количеством близких людей, где-то на отдаленной и самостоятельной работе и никуда особо не потыкаясь. Вы как-будто накапливаете силы и знания. Неплохо было бы посвятить это время учебе или совершенствованию, повышению квалификации.

А с первыми теплыми лучами солнца вы уже планируете дальнейшие действия и начинаете движение вперед, пусть еще не смелое, но это будет все же начало нового направления. И здесь для вас важны люди, на которых вы можете опереться, поэтому формируйте свою команду поддержки.

Лето вполне подходит для отдыха и решения личных вопросов. На первый план выходят отношения, у кого-то из Котов они только зарождаются, у кого – восстанавливаются или развиваются, но главное, что они есть, а значит есть над чем работать. Здесь будет и флирт, и романтика, и совместный отдых, а у кого и свадьба планируется. Конечно, работы тоже немного предполагается, но она не будет главной в этот период.

С первыми холодами вы как вспоминаете о том, что все же нужно работать, на жизнь зарабатывать, и снова сосредотачиваетесь на производственных вопросах. И здесь уже достигаете определенных успехов благодаря своей интуиции и настойчивости, потому что способны вовремя заметить перспективы и настоять на своем. Здесь уже и значительные поступления предусматриваются, которые вы с удовольствием разделите со своей командой.

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