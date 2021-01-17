Китайский гороскоп на 2021-й: чего ждать тем, кто родился в год Кота
Для тех, кто родился в год Кота, 2021-й станет достаточно успешным периодом – в противовес от прошлого, появится гораздо больше возможностей и предложений. Улучшаться дела как в личной жизни, так и в работе.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Котов на 2021 год (1951, 1963 1975, 1987, 1999, 2011). По ее словам, работа для представителей знака станет не просто номинальной (чтобы какая-то была), а превратится в источник неплохих заработков.
Особые успехи ожидают тех, кто занимается информацией и знаниями, новыми направлениями в современных технологиях.
Впрочем, таролог отметила, что холодное время лучше пересидеть в одиночестве, или по крайней мере, контактируя с небольшим количеством близких людей, где-то на отдаленной и самостоятельной работе и никуда особо не потыкаясь. Вы как-будто накапливаете силы и знания. Неплохо было бы посвятить это время учебе или совершенствованию, повышению квалификации.
А с первыми теплыми лучами солнца вы уже планируете дальнейшие действия и начинаете движение вперед, пусть еще не смелое, но это будет все же начало нового направления. И здесь для вас важны люди, на которых вы можете опереться, поэтому формируйте свою команду поддержки.
Лето вполне подходит для отдыха и решения личных вопросов. На первый план выходят отношения, у кого-то из Котов они только зарождаются, у кого – восстанавливаются или развиваются, но главное, что они есть, а значит есть над чем работать. Здесь будет и флирт, и романтика, и совместный отдых, а у кого и свадьба планируется. Конечно, работы тоже немного предполагается, но она не будет главной в этот период.
С первыми холодами вы как вспоминаете о том, что все же нужно работать, на жизнь зарабатывать, и снова сосредотачиваетесь на производственных вопросах. И здесь уже достигаете определенных успехов благодаря своей интуиции и настойчивости, потому что способны вовремя заметить перспективы и настоять на своем. Здесь уже и значительные поступления предусматриваются, которые вы с удовольствием разделите со своей командой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.
Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.