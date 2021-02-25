Самые неудачные месяцы 2021 года по китайскому гороскопу

Астрологи предсказали удачные и неудачные месяцы этого года для знаков китайского зодиака. Так, Кроликам, Овцам, Лошадям и Собакам в октябре и декабре рассчитывать на удачу не стоит.

Также эксперты дали свои советы о том, как минимизировать негатив. Они назвали те проблемы, с которым в течение года придется столкнуться. А предупрежден – значит вооружен.

Крыса, Дракон, Бык, Обезьяна

Если в прошлом году представителям этих знаков удалось сэкономить существенную сумму денег, то в этом им надо быть очень осторожными, возможна кража или другой инцидент, связанный с их сбережениями. А еще им не следует поддаваться ревности.

В апреле и ноябре могут возникнуть разногласия в семье и на работе. В феврале, июле, сентябре, ноябре не стоит жениться или заводить новые отношения. Если Крысы, Быки, Обезьяны и Драконы хотят крепких отношений, то им придется идти на уступки.

Новые проекты лучше не начинать, а заниматься ранее начатыми. И не строить недостижимые планы. В феврале или ноябре могут произойти неприятные события. А в мае – ждать прибыль.

Здоровье не подведет, но следует быть начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с металлическими предметами.

У Крыс, Быков, Обезьян и Драконов будет сила сосредотачиваться и преодолевать любые возможные препятствия. Они встретят готовых помочь покровителей и получат массу новых возможностей.

Месяцы удачи: май, июнь, август, октябрь.

Месяцы неудач: февраль, июль, сентябрь, ноябрь.

Тигр, Свинья, Петух, Змея

В течение почти всего 2021 года представители этих знаков китайского зодиака будут наслаждаться гармонией и равновесием. Однако в отношениях ожидаются взлеты и падения, может возникнуть ревность. Из-за этого Тигры, Свиньи, Петухи и Змеи могут столкнуться с изменой, пишет сайт thechinesezodiac.org.

Поэтому им необходимо проводить больше времени с любимым человеком, очень рекомендуется романтический отпуск. Жениться лучше всего в марте или декабре. Представителям этих знаков китайского зодиака следует избегать участия в скандалах, особенно в октябре.

Тигры,Свиньи, Петухи и Змеи – прирожденные лидеры. Их деловая хватка достигнет пика в мае. Не рекомендуется брать в долг в июне.

Год белого металлического Быка - хорош для инвестиций, но не стоит полагаться на кого-то, кроме себя, потому что честно желающих помочь вряд ли получится сыскать. Появится возможность заработать, но ждет жесткая конкуренция.

Для рожденных в год Тигра, Свиньи, Петуха или Змеи в 2021 году важно следить за своим здоровьем и внимательно относиться к тому, что они едят, проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхать на природе у водоемов.

Месяцы удачи: март, май, июль, декабрь.

Месяцы неудач: февраль, июнь, август, ноябрь.

Кролик, Коза (Овца), Лошадь, Собака

Гармоничные и доверительные отношения могут быть подорваны ложью и тайнами. Чтобы этого избежать, постарайтесь больше времени уделять своим партнерам, добавьте романтики и не поддавайтесь искушениям. Опасность может поджидать в апреле. Но этот год будет удачным для брака и зачатия ребенка.

Бизнес порадует стабильным доходом, но во время подписания важных бумаг нужно проявлять бдительность. В течение года в отношении вас могут пустить сплетни и предать. Деньги и удачные шансы могут ускользнут, если заниматься рискованными мероприятиями.

Рожденные под этими знаками люди в 2021 год будут обладать отменным здоровьем, но могут подорвать его, если будут слишком много работать.

Месяцы удачи: февраль, май, июль, август, сентябрь, ноябрь.

Месяцы неудач: октябрь, декабрь.

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