Китайский гороскоп для Змеи на 2021-й: каким будет год

У тех, кто родился в год Змеи, 2021-й обещает быть творческим – захочется заниматься прекрасными вещами, которые делают мир вокруг нас более гармоничным. Изменения придут в личную жизнь и даже внешность, а карьера может пойти вверх.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп для Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) на грядущий год. По ее словам, внешний вид и стиль у представителей знака могут измениться – вдруг захочется попробовать новую прическу, надеть новую одежду и иметь более современный вид.

Также может обновиться и техника, которой вы пользуетесь и с которой работаете. Будет достаточно сильным желание пустить пыль в глаза, составить о себе лучшее представление. И у вас хватит средств на все эти изменения.

В начале года вы будете находиться на подъеме, вам присущи довольно резкие и решительные шаги, когда вы захотите расширить свои сферы влияния, изменить все, что вы видите вокруг, ваша карьера резко пойдет вверх.

Несколько меняется и ваше окружение, которое будет состоять из людей высшего света, известных и успешных, с которыми вы не просто будете общаться, но и заключать соглашения и создавать новые проекты.

Весна принесет романтические настроения и ваша личная жизнь может претерпеть изменения – потянет на свидание, захочется стать лучше, показать себя с самой лучшей стороны, продемонстрировать все свои таланты. Конечно, работать вам тоже приходится, но весь фокус внимания будет сосредоточен на отношениях и то, как проявить себя таким образом, чтобы заинтересовать партнера.

Лето также будет способствовать романтическим отношениям, которые уже выходят из конфетно-букетного периода и превращаются в более зрелые и семейные. В это время вы можете либо создать семью, или перейти на новый уровень, или укрепить свои родственные связи и новыми глазами посмотреть на своих давних партнеров.

А ближе к концу года уже можно и немного отдохнуть, и не так уж бурно реагировать на все происходящее вокруг. Вы словно замираете вместе с природой, больше увлекаетесь созерцанием, сбором информации и ее анализом, чем какой-то активной деятельностью.

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