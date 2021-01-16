Китайский гороскоп для Тигров на 2021-й: год принесет карьерный рост
Людям, которые родились в год Тигра, Металлический Бык (символ 2021-го) принесет общение и установления новых связей. Случится много возможностей прокачать свои коммуникативные навыки и научиться умело и с взаимной пользой общаться с людьми.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Тигров на 2021-й (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). По ее словам, такие навыки понадобятся для того, чтобы основать или развивать свой бизнес, и достичь в этом направлении значительных успехов.
"Да и в личной жизни умение слышать другого человека, ставить себя на его место и договариваться будет чрезвычайно полезным. Таким образом вы наладите свою личную жизнь, а отношения в семье перейдут на новый уровень", – сказала Соломка.
Зимой вы можете начать собственное дело или хотя бы задуматься над этим и уже сделать какие-то определенные шаги – изучить тему, исследовать опыт других и свою целевую аудиторию, найти помощников и соратников, заявить о себе всем и наладить обратную связь. В конце концов, держите новые знания и попробуете, как это работает.
Весна принесет больше уверенности, вы уже можете получить хорошие плоды ваших начинаний, заработать первые деньги и убедиться, что вы находитесь на верном пути.
Здесь важно не спешить и все делать внимательно, тщательно, рассчитывая каждый шаг.
Лето принесет немало контактов и это будут как встречи личные, приятные во всех отношениях, так и деловые – конференции, собрания, переговоры, на которых вы можете получить немало интересных предложений, которые способны поднять вас и ваше дело на совершенно другой уровень. Также вам могут предложить карьерный рост, инвестиции или другие дополнительные возможности продвинуться гораздо дальше.
А осенью дела имеют все шансы настолько улучшиться, что вы уже можете и расслабиться и отпраздновать счастливые мгновения этой жизни в кругу друзей и соратников.
Конец года будет способствовать более отдыху, чем работе, и вы будете больше тратить деньги, чем их зарабатывать. Но и сейчас вы будете окружены большим количеством людей, с которыми охотно будете общаться и договариваться о дальнейшем сотрудничестве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.