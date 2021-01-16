Китайский гороскоп для Тигров на 2021-й: год принесет карьерный рост

Людям, которые родились в год Тигра, Металлический Бык (символ 2021-го) принесет общение и установления новых связей. Случится много возможностей прокачать свои коммуникативные навыки и научиться умело и с взаимной пользой общаться с людьми.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Тигров на 2021-й (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). По ее словам, такие навыки понадобятся для того, чтобы основать или развивать свой бизнес, и достичь в этом направлении значительных успехов.

"Да и в личной жизни умение слышать другого человека, ставить себя на его место и договариваться будет чрезвычайно полезным. Таким образом вы наладите свою личную жизнь, а отношения в семье перейдут на новый уровень", – сказала Соломка.

Зимой вы можете начать собственное дело или хотя бы задуматься над этим и уже сделать какие-то определенные шаги – изучить тему, исследовать опыт других и свою целевую аудиторию, найти помощников и соратников, заявить о себе всем и наладить обратную связь. В конце концов, держите новые знания и попробуете, как это работает.

Весна принесет больше уверенности, вы уже можете получить хорошие плоды ваших начинаний, заработать первые деньги и убедиться, что вы находитесь на верном пути.

Здесь важно не спешить и все делать внимательно, тщательно, рассчитывая каждый шаг.

Лето принесет немало контактов и это будут как встречи личные, приятные во всех отношениях, так и деловые – конференции, собрания, переговоры, на которых вы можете получить немало интересных предложений, которые способны поднять вас и ваше дело на совершенно другой уровень. Также вам могут предложить карьерный рост, инвестиции или другие дополнительные возможности продвинуться гораздо дальше.

А осенью дела имеют все шансы настолько улучшиться, что вы уже можете и расслабиться и отпраздновать счастливые мгновения этой жизни в кругу друзей и соратников.

Конец года будет способствовать более отдыху, чем работе, и вы будете больше тратить деньги, чем их зарабатывать. Но и сейчас вы будете окружены большим количеством людей, с которыми охотно будете общаться и договариваться о дальнейшем сотрудничестве.

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