Китайский гороскоп для Собаки на 2021-й: каким будет год

Тем, кто родился в год Собаки, в 2021-м нужно все держать под контролем и не расслабляться, потому что год может скрывать в себе различные сюрпризы, и не все из них будут приятными. Но главной особенностью этого года будет вопрос денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Собаки на 2021-й (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). По ее словам, представители знака будут прилагать немало сил для того, чтобы находиться на плаву, работать, но нужны будут еще и определенные знания и интуиция, чтобы закрыть все свои финансовые вопросы.

Начало года будет благоприятным для тяжелой работы, в том числе, и физической, и интеллектуальной, для обработки огромного количества информации, обработки различных вариантов, напряжение всех групп мышц. И здесь вам понадобится как способность концентрироваться на цели, так и умение вовремя расслабляться и доверять воле неба и другим людям.

Весной захочется почувствовать свободу и где-то уже развеяться, а не сидеть в четырех стенах. И вы запланируете себе различные перемещения или переезды, будете радостно откликаться на предложения командировок, чтобы только менялся пейзаж за окном и можно было пообщаться со многими людьми.

Лето также обещает быть достаточно напряженным и насыщенным путешествиями и работой. Вы осуществляете свои планы, достигаете определенных целей, налаживаете свою деятельность так, чтобы и работать, и жизнью наслаждаться. Здесь очень пригодятся ваши коммуникативные навыки, когда вы и других привлекаете к своей работе.

А в конце года вы уже захотите надеть тапочки и отдохнуть, потому что предыдущий период был слишком бурным и полным приключений. И вы можете найти себе тихое и уютное место, обустроить все так, чтобы вам было удобно и впасть в спячку. И здесь не плохо было бы как-то позаботиться и про пассивный доход, чтобы пока вы отдыхаете, деньги откуда-то брались.

Здесь может понадобиться и помощь специально обученных людей, поэтому не избегайте помощи финансовых экспертов, а иногда и все заботы по вопросам финансов перекладывайте на тех, кто больше в этом разбирается и кому вы доверяете.

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