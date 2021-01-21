Китайский гороскоп для Петуха на 2021-й: год будет удачным
Для рожденных в год Петуха, 2021-й обещает быть удачным и в карьере, и в финансах, и в личной жизни. Для достижения всех поставленных целей придется трудиться, однако в этом всегда будет способствовать удача.
Таролог и прогнозистОльга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) на грядущий год. Она отметила, что вместе с тем, это не означает, что можно сидеть на месте и ждать пока вам на голову упадут огромные богатства и невероятная удача.
Все же придется трудиться, но это не будет тяжкий труд с утра до рассвета. Просто время от времени вы именно в момент наибольшей отдачи оказываетесь в нужное время и в нужном месте, попадаете на глаза руководства, прессы или других ответственных людей. Вас вовремя замечают и составляют о вас наилучшее впечатление, еще и другим рассказывают. А отсюда уже и начинается полоса удачных событий.
Остаток зимы вы проводите в размышлениях и планировании, пытаясь понять, куда дальше двигаться, собирая чужой опыт и анализируя возможные направления. Это будет довольно спокойный внешне период, но внутри вас происходит настоящая революция.
Весна – время активных действий, вы все время находитесь на виду, много общаетесь с нужными людьми, даже выступаете перед народом и вообще достигаете значительных успехов и побед, особенно во всем, что касается публичных выступлений и работы с общественностью. Словом, вы становитесь известными и даже популярными и это способствует вашему дальнейшему успеху и заработкам.
Теплое время года больше подходит для отдыха, но оно будет достаточно активным, да еще и оптовым. То есть вы снова оказываетесь посреди людей и можете там занять лидерские позиции, то есть сами все организуете, сплачиваете народ и на этом подъеме весело и содержательно проводите время, зарабатывая при этом достаточно неплохие деньги.
А вот конец года вы уже можете рассчитывать и на дивиденды, когда активности от вас может и не будет, но вас все работает, принося вам и деньги, и славу, и новые возможности. И это будет именно тот счастливый случай, который все представляют – вам безумно везет, а вы для этого, кажется, ничего и не делаете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка составила гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личную жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.
Тиграм Металлический Бык принесет общения и установления новых связей для создания собственного бизнеса, а в Кошек появится гораздо больше возможностей и предложений.
У тех, кто родился в год Дракона, 2021-й будет бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков. На помощь могут прийти медитативные или дыхательные практики.
Лошадям 2021-й принесет много работы – должно активизироваться все, что связано с умственной деятельностью и усвоением новых знаний или их передачей другим.