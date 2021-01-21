Китайский гороскоп для Петуха на 2021-й: год будет удачным

Для рожденных в год Петуха, 2021-й обещает быть удачным и в карьере, и в финансах, и в личной жизни. Для достижения всех поставленных целей придется трудиться, однако в этом всегда будет способствовать удача.

Таролог и прогнозистОльга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) на грядущий год. Она отметила, что вместе с тем, это не означает, что можно сидеть на месте и ждать пока вам на голову упадут огромные богатства и невероятная удача.

Все же придется трудиться, но это не будет тяжкий труд с утра до рассвета. Просто время от времени вы именно в момент наибольшей отдачи оказываетесь в нужное время и в нужном месте, попадаете на глаза руководства, прессы или других ответственных людей. Вас вовремя замечают и составляют о вас наилучшее впечатление, еще и другим рассказывают. А отсюда уже и начинается полоса удачных событий.

Остаток зимы вы проводите в размышлениях и планировании, пытаясь понять, куда дальше двигаться, собирая чужой опыт и анализируя возможные направления. Это будет довольно спокойный внешне период, но внутри вас происходит настоящая революция.

Весна – время активных действий, вы все время находитесь на виду, много общаетесь с нужными людьми, даже выступаете перед народом и вообще достигаете значительных успехов и побед, особенно во всем, что касается публичных выступлений и работы с общественностью. Словом, вы становитесь известными и даже популярными и это способствует вашему дальнейшему успеху и заработкам.

Теплое время года больше подходит для отдыха, но оно будет достаточно активным, да еще и оптовым. То есть вы снова оказываетесь посреди людей и можете там занять лидерские позиции, то есть сами все организуете, сплачиваете народ и на этом подъеме весело и содержательно проводите время, зарабатывая при этом достаточно неплохие деньги.

А вот конец года вы уже можете рассчитывать и на дивиденды, когда активности от вас может и не будет, но вас все работает, принося вам и деньги, и славу, и новые возможности. И это будет именно тот счастливый случай, который все представляют – вам безумно везет, а вы для этого, кажется, ничего и не делаете.

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