Китайский гороскоп для Обезьяны на 2021-й: каким будет год

Главная тема 2021-го для тех, кто родился в год Обезьяны, – желание свободы и независимости. И вы всеми силами будете стремиться настроить так свою жизнь, чтобы как можно меньше зависеть от внешних обстоятельств и других людей, и больше полагаться на себя, на внутренние ресурсы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) на грядущий год. По ее словам, так этом может стартовать и ваше желание монетизировать какие-то свои таланты и хобби, чтобы больше зарабатывать, но свободно и с удовольствием.

"Конечно, работа на себя – это еще и ответственность, но вы к ней уже готовы. Стремление к освобождению от зависимости будет касаться и желание бросить вредные привычки и как можно меньше зависеть от определенных продуктов и веществ, а еще – от токсичных людей и отношений, вы больше будете беспокоиться о своем здоровье, в том числе психическом, да еще и других агитировать", – сказала Соломка.

Остаток зимы пройдет в зарабатывании денег привычным способом, но все громче заявляет о себе стремление создать собственное направление, собственный бизнес, возможно, с поддержкой родных или друзей, которые верят в вас.

Весной у вас уже немало работы, и все нужно успеть, потому что ценная каждая секунда. И вы начинаете двигать, создавать какие-то новые направления, вкладывать деньги и усилия в раскрутку. Конечно, это было несколько авантюрно с вашей стороны – решиться и начать, но разве лучше сидеть на одном месте и умирать со скуки?

Летом вы словно замираете, потому что особых событий не происходит, вы сделали все, что могли и остается только ждать, когда посеянные вами зерна прорастут. Поэтому за эти месяцы можно и восстановить силы после такой напряженной весны.

А вот осенью вы уже пожинаете эти плоды. И убеждаетесь в том, что вы все-таки выбрали правильную стратегию и верное направление движения. Вы поднимаетесь и в глазах, и мнение вашего окружения о вас меняется, вас начинают больше уважать и даже восхищаться.

Работы у вас сейчас также немало, но вы находитесь на таком подъеме, что она вас абсолютно не напрягает, а наоборот – мотивирует сделать еще больше, чтобы и заработать, и больший опыт получить.

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