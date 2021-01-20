Китайский гороскоп для Лошади на 2021-й: что принесет год
Тем, кто родился в год Лошади, 2021-й принесет много работы, в частности она будет касаться интеллектуального труда. В грядущем году должно активизироваться все, что связано с умственной деятельностью и усвоением новых знаний или их передачей другим.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для представителей знака (1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014) на год. По ее словам, они будут стремиться попробовать много нового, прилагать усилия, чтобы понять огромный объем информации.
"Можете решиться даже на написание научных работ или книг, создание учебных программ или пособий. Многие решится наконец на преподавательскую деятельность и передавать свои знания и опыт другим", – отметила Соломка.
Зимой, по ее словам, вы будете накапливать различные знания и будет время для освоения новых навыков и повышения квалификации. Это могут быть различные курсы по прикладным дисциплинам, чтобы стать еще более успешными в выбранной сфере. Впрочем, может потянуть и в другую степь, в другие сферы деятельности, где вам будет казаться, что там гораздо интереснее и привлекательнее.
Весна может вообще активизировать тягу к перемещению и вы отправитесь куда-нибудь подальше. Возможно, по приглашению каких-то авторитетных лиц и на очень выгодных условиях. Поэтому, вероятно изменение места жительства и работы, вплоть до переезда за границу. А может и просто домик себе найдете для спокойствия и отдыха.
Летом наступает хорошая пора для покоя, когда неплохо было бы зависнуть в каком красивом месте и посвятить время различным размышлениям и, возможно, написанию чего-то мудрого и вечного. То ли мемуаров или научных трудов, когда нужно обработать много материала и в тишине создать что-то уникальное. А можно и не создавать, но все равно придется работать и двигаться в этом направлении.
Конец года подходит для того, чтобы завершить все проекты и в конце показать людям и миру плоды ваших размышлений и наработок. К сожалению, не у всех будет время и вдохновение для личной жизни, зато возможные прорывы в карьере и успехи в общественной жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.
Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса, а у Котов появится гораздо больше возможностей и предложений.
У тех, кто родился в год Дракона, 2021-й будет бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков. На помощь могут прийти медитативные или дыхательные практики.
Соломка также дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.