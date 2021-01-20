Китайский гороскоп для Лошади на 2021-й: что принесет год

Тем, кто родился в год Лошади, 2021-й принесет много работы, в частности она будет касаться интеллектуального труда. В грядущем году должно активизироваться все, что связано с умственной деятельностью и усвоением новых знаний или их передачей другим.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для представителей знака (1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014) на год. По ее словам, они будут стремиться попробовать много нового, прилагать усилия, чтобы понять огромный объем информации.

"Можете решиться даже на написание научных работ или книг, создание учебных программ или пособий. Многие решится наконец на преподавательскую деятельность и передавать свои знания и опыт другим", – отметила Соломка.

Зимой, по ее словам, вы будете накапливать различные знания и будет время для освоения новых навыков и повышения квалификации. Это могут быть различные курсы по прикладным дисциплинам, чтобы стать еще более успешными в выбранной сфере. Впрочем, может потянуть и в другую степь, в другие сферы деятельности, где вам будет казаться, что там гораздо интереснее и привлекательнее.

Весна может вообще активизировать тягу к перемещению и вы отправитесь куда-нибудь подальше. Возможно, по приглашению каких-то авторитетных лиц и на очень выгодных условиях. Поэтому, вероятно изменение места жительства и работы, вплоть до переезда за границу. А может и просто домик себе найдете для спокойствия и отдыха.

Летом наступает хорошая пора для покоя, когда неплохо было бы зависнуть в каком красивом месте и посвятить время различным размышлениям и, возможно, написанию чего-то мудрого и вечного. То ли мемуаров или научных трудов, когда нужно обработать много материала и в тишине создать что-то уникальное. А можно и не создавать, но все равно придется работать и двигаться в этом направлении.

Конец года подходит для того, чтобы завершить все проекты и в конце показать людям и миру плоды ваших размышлений и наработок. К сожалению, не у всех будет время и вдохновение для личной жизни, зато возможные прорывы в карьере и успехи в общественной жизни.

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