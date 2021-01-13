Китайский гороскоп для Крыс на 2021-й: что принесет год

Год Металлического Быка, 2021-й, в целом окажется для Крыс удачным – решатся важные имущественные вопросы, может появиться возможность для начала собственного дела, улучшится личная жизнь.

Психолог, таролог-прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила китайский гороскоп для людей, родившихся в год Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Большинство представителей знака будут чувствовать себя бодрыми и полными энергии.

Однако, по словам эксперта, Крысам не стоит забывать о работе – им все же придется работать в основном головой, а приступы безумного умственного труда будут чередоваться с периодами покоя и полного релакса, "когда не хочется даже мизинцем шевелить".

Вместе с тем, представителям знака таролог посоветовала особо не напрягаться и отдохнуть – вы уже достаточно себе накопили, можно получать какие-то дивиденды и бонусы.

Удачными, по ее словам, будут все вопросы, касающиеся имущества – вы можете улучшить свое жизненное пространство, даже сменить жилье на более удобное и современное. А еще можете завести себе более стабильные отношения, если для вас этот вопрос все еще остается актуальным.

Зимой найдется немало работы для ума, вы будете очень деловыми и предприимчивыми, четко будете придерживаться своих обязательств, беречь свое и чужое время. Вы можете начать собственный бизнес или дело, которое вы начнете с несколькими единомышленниками.

Весна может пройти вся в праздниках и развлечениях с многочисленными родственниками и друзьями, и коллеги будут склонять вас весело проводить время, а не работу делать. И вы себе можете это позволить, ведь вам есть что праздновать и на что развлекаться.

Не слишком вы будете напрягаться и летом, но вам уже компания не нужна, потому что и так неплохо живется – появляется больше свободного времени, которое вы проводите на природе, наслаждаясь свободой и чистым воздухом. А может и вообще переедете куда-то туда, где видно небо и много зелени, и либо совсем откажетесь от работы, или переведете ее на удаленный режим.

Осень и остаток года проходят тоже не напряженно, но с четким соблюдением необходимых процедур и временных ограничений.

"И вообще ваша жизнь происходит с умеренной нагрузкой, хотя иногда и будет казаться, что вы переливаете из пустого в порожнее, но вы получаете за это деньги и в целом вас жизнь вполне удовлетворяет", – подытожила Соломко.

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