Китайский гороскоп для Крыс на 2021-й: что принесет год
Год Металлического Быка, 2021-й, в целом окажется для Крыс удачным – решатся важные имущественные вопросы, может появиться возможность для начала собственного дела, улучшится личная жизнь.
Психолог, таролог-прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила китайский гороскоп для людей, родившихся в год Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Большинство представителей знака будут чувствовать себя бодрыми и полными энергии.
Однако, по словам эксперта, Крысам не стоит забывать о работе – им все же придется работать в основном головой, а приступы безумного умственного труда будут чередоваться с периодами покоя и полного релакса, "когда не хочется даже мизинцем шевелить".
Вместе с тем, представителям знака таролог посоветовала особо не напрягаться и отдохнуть – вы уже достаточно себе накопили, можно получать какие-то дивиденды и бонусы.
Удачными, по ее словам, будут все вопросы, касающиеся имущества – вы можете улучшить свое жизненное пространство, даже сменить жилье на более удобное и современное. А еще можете завести себе более стабильные отношения, если для вас этот вопрос все еще остается актуальным.
Зимой найдется немало работы для ума, вы будете очень деловыми и предприимчивыми, четко будете придерживаться своих обязательств, беречь свое и чужое время. Вы можете начать собственный бизнес или дело, которое вы начнете с несколькими единомышленниками.
Весна может пройти вся в праздниках и развлечениях с многочисленными родственниками и друзьями, и коллеги будут склонять вас весело проводить время, а не работу делать. И вы себе можете это позволить, ведь вам есть что праздновать и на что развлекаться.
Не слишком вы будете напрягаться и летом, но вам уже компания не нужна, потому что и так неплохо живется – появляется больше свободного времени, которое вы проводите на природе, наслаждаясь свободой и чистым воздухом. А может и вообще переедете куда-то туда, где видно небо и много зелени, и либо совсем откажетесь от работы, или переведете ее на удаленный режим.
Осень и остаток года проходят тоже не напряженно, но с четким соблюдением необходимых процедур и временных ограничений.
"И вообще ваша жизнь происходит с умеренной нагрузкой, хотя иногда и будет казаться, что вы переливаете из пустого в порожнее, но вы получаете за это деньги и в целом вас жизнь вполне удовлетворяет", – подытожила Соломко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.