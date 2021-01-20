Китайский гороскоп для Козы на 2021-й: год будет полным приключений

Для тех, кто родился в год Козы, 2021-й будет непростым и больше наполненным рисков и приключений, чем спокойной и сытой жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Козы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) на 2021 год. По ее словам, не только обстоятельства будут так складываться, вы сами будете нарываться на различные вызовы, вас будет манить все, где есть дух соревнования, захочется проявить себя, показать миру на что вы способны.

Соломка подчеркнула, что может даже доходить до достаточно серьезных противостояний и скандалов, поэтому лучше применять энергию в мирных целях и больше участвовать в различных конкурсах и соревнованиях, где и показать себя можно, и с соперниками побороться и лишний заряд напряжения сбросить.

Остаток зимы подходит для спокойной работы, когда вы экономите силы и просто выполняете обычные операции, не пытаясь прыгнуть выше головы. Конечно, особых средств вы таким образом не заработаете, но подготовите себя к предстоящим великим делам.

Весна раскрывает ваши таланты и вы уже включаете в полную силу и свой мозг, и решимость и начинаете демонстрировать лидерские качества. Вот сейчас и захочется и проявлять себя, и рисковать, и испытывать. Словом, стать довольно экстремальными, и здесь главное вовремя останавливаться и переводить эти стремления в энергию созидания, а не разрушения.

Летом вы можете начать путешествовать, переместиться в места вашего детства или юности, напомнят о себе ваши родственники или давние друзья. И все эти контакты будут также связаны с созданием чего-то нового, когда вы, используя свои таланты, старые контакты и новые идеи, сможете придумать что-то очень интересное и творческое, что захватит не только вас, но и немало народа.

Осень будет способствовать кардинальным изменениям, вы можете решить отправиться куда глаза глядят – или на новую работу, или в другую страну, изменив все в своей жизни – от места проживания, направлений работы к окружению и предпочтений.

"Итак, год обещает быть очень интересным, местами даже опасным, и вам нужно быть осторожнее и не лезть лишний раз в трансформаторную будку, особенно когда вы не разбираетесь в электричестве", – добавила Соломко.

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