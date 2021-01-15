Китайский гороскоп для Кабана на 2021-й: год будет прибыльным

Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), могут стать финансово успешными в 2021 году. Это станет результатом длительной и упорной работы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на год Металлического Быка для представителей Свиньи (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). По ее словам, в этот период они смогут завершить все дела, которые были давно начаты.

"Особенно, если нужно решить различные имущественные вопросы, но к тому или руки не доходили, или какие-то обстоятельства мешали. Поэтому в этом году вы имеете все шансы наконец купить жилье, оформить нужные бумаги, успешно заняться всеми юридическими вопросами, а еще – вложить средства в надежные проекты, средства производства, знания, свое здоровье и образование, построить дом, заложить сад. Словом, занимаетесь всем тем, что дает вам возможность чувствовать себя уверенно и стабильно, и не только этого года, но и на достаточно длительную перспективу", – сказала Соломка.

Зима станет временем для размышлений и формулировки идей, которые впоследствии принесут дивиденды, вы будете просчитывать свои идеи, искать советников и соратников, составлять бизнес-планы и активно зарабатывать деньги на свои желания.

С первым теплом, по словам таролога, могут активизироваться дела, касающиеся семьи, земли и недвижимости, вы будете заниматься поиском и приобретением "и ставка, и мельницы, и вишневого сада". Параллельно могут решиться личные вопросы, появляется партнер, налаживаются отношения, словом, семья может увеличиться, поэтому и дом вам понадобится немного больше, чем вы планировали.

Лето пройдет достаточно традиционно и в целом спокойно, главное, что вы работаете, выполняете все свои планы, есть время и на работу, и на отдых, и на семью. Самое главное, что вам удается наладить нужные связи, в том числе и в официальных инстанциях, и оформить все необходимые бумаги, разрешения и тому подобное.

Осенью вы подводите итоги своей деятельности и собираете урожай, в прямом и переносном смысле. То есть вы подсчитываете затраты и прибыли, сверяете их с планом и осознаете, насколько удачными были ваши начинания и можете ли вы себе позволить приобрести еще что-то стоящее.

Напомним, ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы, может появиться возможность для начала собственного дела, улучшится личная жизнь.

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