Китайский гороскоп для Кабана на 2021-й: год будет прибыльным
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), могут стать финансово успешными в 2021 году. Это станет результатом длительной и упорной работы.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на год Металлического Быка для представителей Свиньи (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). По ее словам, в этот период они смогут завершить все дела, которые были давно начаты.
"Особенно, если нужно решить различные имущественные вопросы, но к тому или руки не доходили, или какие-то обстоятельства мешали. Поэтому в этом году вы имеете все шансы наконец купить жилье, оформить нужные бумаги, успешно заняться всеми юридическими вопросами, а еще – вложить средства в надежные проекты, средства производства, знания, свое здоровье и образование, построить дом, заложить сад. Словом, занимаетесь всем тем, что дает вам возможность чувствовать себя уверенно и стабильно, и не только этого года, но и на достаточно длительную перспективу", – сказала Соломка.
Зима станет временем для размышлений и формулировки идей, которые впоследствии принесут дивиденды, вы будете просчитывать свои идеи, искать советников и соратников, составлять бизнес-планы и активно зарабатывать деньги на свои желания.
С первым теплом, по словам таролога, могут активизироваться дела, касающиеся семьи, земли и недвижимости, вы будете заниматься поиском и приобретением "и ставка, и мельницы, и вишневого сада". Параллельно могут решиться личные вопросы, появляется партнер, налаживаются отношения, словом, семья может увеличиться, поэтому и дом вам понадобится немного больше, чем вы планировали.
Лето пройдет достаточно традиционно и в целом спокойно, главное, что вы работаете, выполняете все свои планы, есть время и на работу, и на отдых, и на семью. Самое главное, что вам удается наладить нужные связи, в том числе и в официальных инстанциях, и оформить все необходимые бумаги, разрешения и тому подобное.
Осенью вы подводите итоги своей деятельности и собираете урожай, в прямом и переносном смысле. То есть вы подсчитываете затраты и прибыли, сверяете их с планом и осознаете, насколько удачными были ваши начинания и можете ли вы себе позволить приобрести еще что-то стоящее.
Напомним, ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы, может появиться возможность для начала собственного дела, улучшится личная жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.