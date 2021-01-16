Китайский гороскоп для Быка на 2021-й: что принесет год

Люди, которые родились в год Быка, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах – от самочувствия к финансам, от любви к карьере.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Быков на 2021-й (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Впрочем, она отметила, что для достижения успехов придется долго и упорно работать.

"Вы не будете искать легких путей и не пытаться переложить на других свою работу, потому что не привыкли, чтобы все легко и просто давалось, вот и в этом году все проекты будут реализовываться больше благодаря тяжелому труду, чем фортуне. Еще одной из особенностей года будет ваше стремление научиться чему-то новому и внедрение в жизнь и работу каких-то новых современных технологий", – сказала Соломка.

Остаток зимы, по ее словам, обещает решить все вопросы в отношениях и семье, прийти к взаимопониманию и консенсусу. В конце концов, вы будете немало работать над тем, чтобы и вы были счастливы в своей семье, и семья была всем довольна.

Весенние месяцы порадуют осуществлением давних мечтаний. Но вы снова тяжело над этим работаете, потому что запланировали немало свершений и приходится вкалывать день и ночь, чтобы все сделать качественно, вовремя и не выбиться из намеченного графика. А тут еще параллельно возникают все новые и новые обязательства, от которых нельзя отказаться.

Летом можно и отдохнуть немного, но вы, кажется, снова отдадите предпочтение работе, потому что понадобятся деньги, и вы не захотите упускать возможности их заработать. Особенно удачными будут направления, связанные со строительством, ремонтом и другими дизайнерскими направлениями.

Конец года обещает быть не менее напряженным, а как отказаться от работы, когда она сама в руки идет. И вам захочется опередить всех конкурентов и поставить несколько рекордов, чтобы ни у кого сомнений не возникало, что вы лучшие в своей сфере.

"Итак, в целом год обещает быть удачным, хотя и напряженным и полным трудом. Но к этому Быку, собственно, не привыкать, потому что поговорку "работает как вол" не зря придумали", – подытожила Соломко.

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