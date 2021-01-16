Китайский гороскоп для Быка на 2021-й: что принесет год
Люди, которые родились в год Быка, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах – от самочувствия к финансам, от любви к карьере.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для Быков на 2021-й (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Впрочем, она отметила, что для достижения успехов придется долго и упорно работать.
"Вы не будете искать легких путей и не пытаться переложить на других свою работу, потому что не привыкли, чтобы все легко и просто давалось, вот и в этом году все проекты будут реализовываться больше благодаря тяжелому труду, чем фортуне. Еще одной из особенностей года будет ваше стремление научиться чему-то новому и внедрение в жизнь и работу каких-то новых современных технологий", – сказала Соломка.
Остаток зимы, по ее словам, обещает решить все вопросы в отношениях и семье, прийти к взаимопониманию и консенсусу. В конце концов, вы будете немало работать над тем, чтобы и вы были счастливы в своей семье, и семья была всем довольна.
Весенние месяцы порадуют осуществлением давних мечтаний. Но вы снова тяжело над этим работаете, потому что запланировали немало свершений и приходится вкалывать день и ночь, чтобы все сделать качественно, вовремя и не выбиться из намеченного графика. А тут еще параллельно возникают все новые и новые обязательства, от которых нельзя отказаться.
Летом можно и отдохнуть немного, но вы, кажется, снова отдадите предпочтение работе, потому что понадобятся деньги, и вы не захотите упускать возможности их заработать. Особенно удачными будут направления, связанные со строительством, ремонтом и другими дизайнерскими направлениями.
Конец года обещает быть не менее напряженным, а как отказаться от работы, когда она сама в руки идет. И вам захочется опередить всех конкурентов и поставить несколько рекордов, чтобы ни у кого сомнений не возникало, что вы лучшие в своей сфере.
"Итак, в целом год обещает быть удачным, хотя и напряженным и полным трудом. Но к этому Быку, собственно, не привыкать, потому что поговорку "работает как вол" не зря придумали", – подытожила Соломко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.
Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.