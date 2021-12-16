Кислородный кризис больницам удалось преодолеть благодаря помощи 'Метинвеста'

В Киевской городской клинической больнице №6 побороли кислородный голод. Там на сегодня в разы меньше больных нуждаются в искусственной поддержке дыхания.

Врачи медучреждения отмечают, что на сегодня в кислородных масках только 60 пациентов, а каждый седьмой уже дышит самостоятельно. Медики рассказывают, что кислородный кризис удалось преодолеть благодаря помощи бизнеса, в частности предприятиям "Метинвеста". Об этом говорится в сюжете "Украина 24".

В больнице №6 к кислородопроводу подключены 350 коек. В разгар пандемии все они были заняты, а специальные баллоны приходилось менять почасово.

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Как говорится в сюжете, сталевары компании работали на дополнительных сменах, чтобы больницы 17 регионов Украины были полностью обеспечены жизненно необходимым кислородом.

"Мы очень благодарны "Метинвесту" за помощь, которую они нам оказали во время, когда у нас была потребность. Поскольку они уже нам как друзья, они сами нам раз в неделю предлагают, и мы берем у них кислорода примерно 5 тонн в неделю", - заявила Инна Щеголь, заместитель директора Киевской городской клинической больницы №6.

Отмечается, что в настоящее время "Метинвест" – один из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузки – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более чем в сотню больниц 17-ти областей страны.