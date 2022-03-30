Кислица в ООН: Россия перешла к плану "Б" – спровоцировать гуманитарную катастрофу во всей Украине

Российский план блицкрига в Украине, то есть молниеносного захвата, провалился, что может спровоцировать Кремль на новые преступные сценарии. Как заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Сергей Кислица, российские войска переходят к плану Б – созданию масштабной гумкатастрофы.

"Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции", – сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН 29 марта. Оно было посвящено российской войне.

Постпред Украины указал, что "набор инструментов" Кремля широк и чрезвычайно жесток. Это, например, умышленное разрушение инфраструктуры, в том числе критической, ракетные удары по всей стране, осада городов и срывы гумкоридоров, террор против мирного населения.

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РФ уже выпустила по Украине более 1200 баллистических, крылатых и сверхзвуковых ракет, из них 467 – по жилым районам.

Кроме того, гуманитарная катастрофа уже произошла в Мариуполе, тысячи жителей которого погибли.

"Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, лишенные каких-либо основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это является не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям", – сказал Кислица.

По его данным, принудительно вывезены в РФ и Беларусь уже около 40 тыс. украинцев.

Кислица подчеркнул: гуманитарные действия нужны срочно. "В то же время следует иметь в виду, что гумкатастрофа в Украине является элементом российской военной стратегии. Чтобы быть эффективной, любая инициатива должна быть направлена на изменение общего подхода России к Украине, а не на тщетные попытки привлечь агрессора как партнера на гуманитарном пути", – указал постпред нашей страны в ООН.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

29 марта после нового раунда переговоров Москва сообщила, что "резко сократит" военную активность вокруг Киева.

Однако в Белом доме предупредили, что любое перемещение Россией своих войск вокруг Киева является "передислокацией, а не выводом". А в Пентагоне подчеркнули: украинская столица по-прежнему находится под угрозой новых атак.

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