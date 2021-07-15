Кирилл Тимошенко: на выходных открываем отремонтированную правую сторону трассы Киев-Борисполь

Работы по устройству обновленного покрытия на правом проезде трассы Киев - Борисполь завершаются уже на этих выходных. С 18 июля дорожные бригады начинают работы на левой стороне магистрали.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

Работы по ремонту маршрута между Киевом и Борисполем начались в июне, напомнил Тимошенко.

"В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот уже будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", – сказал он.

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Этот 17-километровый участок маршрута М-03 Киев – Харьков включен в перечень объектов инфраструктуры, которые будут завершены к 30-й годовщине Независимости в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Среди других проектов – маршрут Киев – Кишинев, Южный обход Днепра, "Дорога Единства" Стрый – Изварино, дорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

Маршрут Киев-Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине – около 85 тыс. машин в сутки. Тем не менее, отрезок не обновляли 17 лет.

"Для нас критически важно поддерживать его в хорошем состоянии - и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет. Также для контроля над перегрузкой в рамках проекта здесь установим площадку взвешивания-в-движении", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он обратил внимание на то, что международный аэропорт "Борисполь" и маршрут от него – это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу.

"Поэтому сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми", – отметил Кубраков.

Как ранее сообщил Кирилл Тимошенко, "Большая стройка" имеет целью обновление основной сети автомобильных дорог Украины общей протяженностью более 20 тысяч км до конца 2023 года.