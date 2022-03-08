'Кима много не бывает': глава Николаевской ОГА стал героем множества фотожаб и мемов

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким за дни войны в Украине стал настоящим народным любимцем. Несмотря на сложную ситуацию из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами, он ежедневно информирует граждан обо всем, что происходит в Николаеве и области.

И делает это настолько непринужденно и положительно, что сказанное им придает оптимизма не только местным жителям, но и украинцам из других регионов, которые страдают от атак врага. За свою оригинальность чиновник стал героем многих мемов и фотожаб (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что Виталий Ким всегда начинает свои видеообращения к гражданам словами: "Доброе утро/день, мы из Украины!". Сначала он с улыбкой рассказывает, что, по просьбе людей, наконец-то сменил свитер или побрился, а дальше информирует о текущей ситуации в населенных пунктах.

Видео дня

Часто чиновник записывает видео из своего рабочего кабинета, а иногда – с отжатой николаевской теробороной у российских оккупантов техники, например, бронемобиля "Тигр".

На Telegram-канал Виталия Кима подписано более 459 тыс. человек, и это количество продолжает расти. Там 7 марта глава Николаевской ОГА (ныне военной областной администрации) опубликовал нестандартное для чиновника фото о "жизни за кадром", отметив: "просили – нате".

На снимке он сидит в рабочем кабинете, закинув ноги на стол, и разговаривает по телефону. Все это на фоне украинского герба и флага, под которым стоят автоматы с патронами, рядом – иконки и фотографий семьи, а на столе – кинжал. Но пользователи сети обратили наибольшее внимание на яркие носки Кима.

"Кинжал, айкос и классные носки – победа в войне гарантирована", – прокомментировал один из подписчиков чиновника.

Через несколько часов именно с этим фото было сделано много мемов. Примечательно, что им поделились даже на официальной Facebook-странице Верховной Рады, добавив необычное признание: "Да, нам тоже очень нравится Виталий Ким! Спокойствие и только спокойствие, а также новые видеообращения".

"Такие носки уже после первого фото все побежали искать, теперь вообще будет дефицит", "Ким – реально красава!", "Его, всегда позитивный настрой заряжает и вдохновляет. Так держать", "Никогда не ноет и не плачет, всегда веселый, уверенный в нашей победе! Он настоящий герой!", "Кима много не бывает", "Еще один антидепрессант для всей Украины. Гордимся", "Какой он наш! Берегите себя, наши мужественные руководители!" – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил женщин с Международным женским днем. В своем утреннем видеообращении чиновник подчеркнул, мол, случайно увидел, что сегодня 8 марта.

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