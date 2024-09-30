'Киевстар ТВ' открыл расширенный доступ для пользователей и спецдоступы для военных

Ко Дню защитников и защитниц Украины Киевстар ТВ предоставляет доступ к просмотру контента без дополнительной платы для всех авторизованных пользователей с 30 сентября по 2 октября 2024 года. Также платформа кино и телевидения предоставила 15 тысяч трехмесячных доступов защитникам и защитницам.

Видео дня

Сейчас каждый украинец и украинский бизнес благодарят военных за их вклад в будущее Украины. Киевстар ТВ в знак благодарности за их мужество и преданность предоставляет возможность для 15 тысяч защитников и защитниц нескольких бригад бесплатно пользоваться пакетом "Премиум HD" в течение 3 месяцев. Среди них и военные, проходящие лечение и реабилитацию в центре "Несокрушимые".

Также Киевстар ТВ предоставляет расширенный доступ к платформе на три дня для всех авторизованных пользователей. Этот доступ станет возможностью не только для просмотра развлекательного контента, но и для кинолент об украинских героях.

Киевстар ТВ активно наполняет свою видеотеку лентами, освещающими героизм и подвиги украинских защитников. В частности, рекомендуем посмотреть такие фильмы на тему борьбы Украины за свое будущее:

"Захар Беркут" – фильм о борьбе украинцев за свою землю против захватчиков.

"Киборги" – история героической обороны Донецкого аэропорта.

"Позывной Бандерас" – военная драма о контрразведывательной операции на востоке Украины.

"Иловайск 2014" – фильм о событиях одного из самых трудных сражений современной войны на Донбассе.

"Черкассы" – военная драма об оказавшемся в осаде экипаже украинского корабля в период аннексии Крыма.

Чтобы воспользоваться доступом, новые пользователи должны зарегистрироваться на платформе, указав номер телефона. Напомним, что Киевстар ТВ доступен для абонентов всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Следить за обновлениями Киевстар ТВ, новым появляющимся контентом и другими новостями о кино можно в Telegram-канале "Кино для тебя".