Киев и еще три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений – ДТЭК

19 января благодаря совместным усилиям энергетиков Украины операторы системы распределения ДТЭК в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также столице вернулись в режим работы в условиях стабилизационных отключений света.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак 14 января.

Пока продолжаются работы по восстановлению энергообъектов, НЭК Укрэнерго ежедневно предоставляет операторам системы распределения ограничения на потребление электроэнергии.

Согласно этим лимитам и текущему уровню потребления электроэнергии в регионе, облэнерго применяют отключения – экстренные или стабилизационные по графикам.

Информацию о лимитах и возможности снабжать клиентов электроэнергией по графикам, операторы системы распределения ДТЭК публикуют каждый вечер на своих официальных ресурсах – страницах в соцсетях, сайтах компаний и в едином официальном телеграмм-канале ДТЭК.