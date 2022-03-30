Киберполиция разработала Telegram чат-бот для блокировки сервисов дезинформации
Киберполиция разработала Telegram чат-бот для блокировки дезинформационных сервисов. Межрегиональное подразделение Нацполиции приглашает всех участвовать в блокировании диверсионных ресурсов.
Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как отмечается, с помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.
Пользователям чат-бота направят подробные инструкции по блокировке каждого из сервисов.
В Киберполиции приглашают всех участвовать в блокировании диверсионных ресурсов.
Ссылки на чат-бот: https://t.me/stopdrugsbot.
Сюда граждане направляют выявленные ресурсы для их проверки и последующей блокировки.
Ссылка на Telegram-канал: https://t.me/stoprussiachannel.
Сюда будут отправляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции, как это сделать.