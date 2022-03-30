Киберполиция разработала Telegram чат-бот для блокировки сервисов дезинформации

Киберполиция разработала Telegram чат-бот для блокировки дезинформационных сервисов. Межрегиональное подразделение Нацполиции приглашает всех участвовать в блокировании диверсионных ресурсов.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, с помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.

Пользователям чат-бота направят подробные инструкции по блокировке каждого из сервисов.

В Киберполиции приглашают всех участвовать в блокировании диверсионных ресурсов.

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Ссылки на чат-бот: https://t.me/stopdrugsbot.

Сюда граждане направляют выявленные ресурсы для их проверки и последующей блокировки.

Ссылка на Telegram-канал: https://t.me/stoprussiachannel.

Сюда будут отправляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции, как это сделать.