Настало время реализовать мечты: астролог предупредила о важном периоде

В течение 19 января – 18 февраля Солнце будет в знаке Водолея, под управлением Урана. Это значит, что в течение данного отрезка времени главными мотивами будет стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). "Основной принцип знака Водолея – преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое. Девиз: "Я свободен!", "Все свободны", – отметила она.

Скади посоветовала быть осторожнее в реализации своих необычных и нестандартных планов, проектов. Но при этом не нужно полагаться исключительно на что-то старое. Главное – с особой тщательностью подходить к любому вопросу.

"В период активных энергий Водолея в один момент можно произвести радикальные перемены в жизни. В период движения Солнца по знаку Водолея каждый способен пробудить в себе гения", – подчеркнула эксперт.

Люди, которые привыкли основательно продумывать свои действия, в период с 19 января по 18 февраля получат возможность полностью обновить свою жизнь и достичь очень высокого уровня. Но чтобы это произошло, придется приложить максимум усилий и стремлений познавать что-то новое.

По словам астролога, Водолей – знак воздушной стихии, он помогает людям реализовывать их мечты. В то же время Сатурн и напряженный аспект с Ураном дает глобальную политическую нестабильность.

"В этот период объединяет общий интерес, важна ментальная энергия, а не психическая. Попытки оказать давление на других людей превращаются в протест с их стороны, революции, сопротивление, борьбу за независимость и равенство", – отметила Скади.

При этом движение Солнца по Водолею – это время налаживания дружеских связей и совместных предприятий в группе единомышленников.

У многих может возникнуть интерес к наукам, особенно техническим, таким как авиационная и космическая техника, электроника, кибернетика. А также – к астрологии.

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