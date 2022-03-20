'Каждый район – как фильм ужасов': Гайдай показал последствия российских бомбардировок и обстрелов на Луганщине. Фото

На Луганщине не осталось ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от агрессии оккупантов РФ. В регионе погибли уже 66 человек.

Об этом в воскресенье, 20 марта сообщил глава Луганской обласной военной администрации Сергей Гайдай. В своем Telegram-канале он также показал фото и видео с последствиями обстрелов (чтобы просмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Видео дня

"Наши города теперь многоэтажные руины, каждый район как из фильмов ужасов", – написал Гайдай. Глава ОВА опубликовал снимки кварталов и улиц, ставших непригодными к жизни.

Также Гайдай продемонстрировал видео, зафиксировавшее частный сектор города Кременная, а также фото из поселка Боровское.

По словам главы ОВА, семьи остались без жилья, а Луганщина – без людей.

Кое-кто второй раз стал переселенцем: "Россиянам не объяснишь, что значит покинуть дом дважды… две разрушенные жизни".

Гайдай добавил, что оккупанты убили 66 человек, многие из них лежат в местах, где продолжаются обстрелы.

"Орда и орки – иначе не скажешь. Нелюди. За 25 дней мы стали сильнее, более того – могущественнее, мы выдержим, мы победим, мы отстроимся – Луганщина станет другой, а эти кадры и людей – мы не забудем и не простим – россияне должны это понимать…", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины показали последствия атаки оккупантов на Чернигов. РФ продолжает воевать против женщин и детей.

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