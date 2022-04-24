'Каждый на своем фронте!' Зеленский показал мотивирующее видео о победе Украины

В Офисе президента Владимира Зеленского опубликовали вдохновляющий ролик об украинцах, которые ежедневно выходят воевать каждый на свой фронт. В сюжете из разных эпизодов последних двух месяцев представлены мужественные и отважные граждане нашей страны.

Ролик опубликован на Telegram-канале главы государства. В нем твердо регламентируется будушая победа, потому что у такой нации просто не может быть иной судьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Операторы провели работу, собрав самые разные кадры из будней не только отважных воинов Вооруженных Сил Украины, но и самых мирных профессий. Это спасатели, врачи, учителя, рестораторы и журналисты.

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"Каждый на своем месте! Смелые украинцы спасают жизни, смелые украинцы работают на победу, смелые украинцы поставляют нам электричество и водоснабжение, смелые украинцы учат наших детей", – звучит описание клипа.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер нации поздравил украинцев с Пасхой, обратившись к Небесам за благодатью для нашей страны в самый страшный период в ее независимости.