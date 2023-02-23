Каждый из нас может сделать нечто большее: в Украине начался национальный флешмоб #SPROTYV2

В Украине начался национальный флешмоб #SPROTYV24, приуроченный к годовщине полномасштабного вторжения России в нашу страну. Целью его является моральная поддержка находящихся в оккупации украинцев и стимулирование движения сопротивления.

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Каждый украинец, который находится на временно оккупированных территориях, уже является участником флешмоба. Но каждый из нас может сделать нечто большее.

Присоединиться к национальной акции можно действенно популяризируя символ ω, означающий знак сопротивления.

В этой геометрической фигуре зашифрована буква ω, которой обозначают электрическое сопротивление. Ведь украинцы также сопротивляются.

Стрелочками в символе обозначены три тактические линии, отображающие схему контр-наступательной операции.

Вместе с тем в этом знаке зашифрован и герб нашего государства, который означает несокрушимую волю украинского народа.

Этот символ легко нарисован на стене.

"Делайте граффити, клейте наклейки, распространяйте листовки. Фотографируйте и распространяйте фотографии в соцсетях с тегом #SPROTYV24. Поддерживайте тех, кто находится в оккупации и рассказывайте о флешмобе", – призвали организации акции.

На сайте акции можно скачать открытки и другие материалы.