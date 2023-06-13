'Каждую секунду рискуют своей жизнью': объявлен сбор на дроны для воинов ВСУ, которые ведут бои на Бахмутском направлении

Украинским военнослужащим, которые сражаются против российской оккупационной армии на Бахмутском направлении, срочно нужны дроны. Волонтеры открыли сбор средств, поэтому каждый украинец может оказать помощь в приобретении жизненно необходимого оборудования.

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Необходимо собрать всего 100 тыс. гривен на дроны для бойцов 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады. Об этом в Facebook сообщила Яна Нарбут.

С помощью дронов подразделение 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады помогает артиллеристам видеть вражеские цели. Дроны крайне важны для приближения победы Украины, но, к сожалению, они часто ломаются, а также их сбивает враг.

"Они стоят там достойно, выполняют свою работу, каждую секунду рискуя своей жизнью! Не будьте равнодушны! Они оберегают наш покой и 24/7 сражаются с врагом! Никто из нас не может представить себе, как им это трудно дается", – обратилась к украинцам волонтер.

Чтобы закрыть потребность в дронах, необходимо собрать 100 тыс. гривен. Дроны нужно приобрести в экстремально быстрые сроки, чтобы защитники Украины смогли продолжать выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

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Напомним, сеть АЗК WOG вместе с фандрейзинговой платформой UNITED24 запустили проект "Спасаем повсюду, где наши люди". Его цель – обеспечить ВСУ спасательными вездеходами "Богун-2", которые могут осуществлять эвакуацию из мест, труднодоступных для обычной эвакуационной техники. Стоимость одного вездехода – около 150 000 долларов.

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